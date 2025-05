Partage São Gonçalo recebe ação de vacinação gratuita em parceria com a Prefeitura

A ação acontecerá no 2º piso do Partage São Gonçalo – Ambulatório ao lado dos elevadores - Foto: Divulgação

A ação acontecerá no 2º piso do Partage São Gonçalo – Ambulatório ao lado dos elevadores - Foto: Divulgação

Em uma iniciativa de cuidado com a saúde da comunidade, o Partage São Gonçalo realiza, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, uma campanha de vacinação gratuita contra Influenza e Tríplice Viral, nos dias 19 e 20 de maio, das 9h às 15h, no ambulatório localizado no 2º piso do shopping, ao lado dos elevadores.

A ação integra o programa Partage Social, reforçando o compromisso do shopping com o bem-estar da população por meio de iniciativas de responsabilidade social. A campanha é aberta ao público e realizada por profissionais da rede municipal de saúde, garantindo estrutura adequada para o atendimento.

“Nosso objetivo é tornar o cuidado com a saúde mais acessível para todos. Trazer a campanha de vacinação para dentro do shopping facilita a rotina da população e reforça nosso compromisso com o bem-estar da comunidade”, afirma Luciana Monteiro, gerente de marketing do Partage São Gonçalo.

As vacinas disponíveis são:

Tríplice Viral (protege contra sarampo, caxumba e rubéola) — indicada para pessoas de 1 ano até 59 anos.

Influenza — indicada especialmente para grupos prioritários como idosos, gestantes, pessoas com comorbidades, profissionais da saúde e crianças a partir de 6 meses.

A aplicação será feita por ordem de chegada e mediante apresentação de documento de identidade. Quem tiver, pode levar a caderneta de vacinação para atualização.

Serviço:

Partage Days no Partage São Gonçalo

Período: 19 e 20 de maio de 2025

Horário: das 9h às 15h

Local: 2º piso do Partage São Gonçalo – Ambulatório ao lado dos elevadores

Av. Pres. Kennedy, 425, Centro, São Gonçalo – RJ

Gratuito | Aberto ao público | Realização em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo

Mais informações www.partage.com.br | @partagesaogoncalo