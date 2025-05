Niterói sedia 18º edição do Encontro Anual “Capoeira em Família”

No próximo dia 31/05, a partir das 10h, está marcado o Encontro Anual “Capoeira em Família”, no Centro ECOCultural, na Lagoa de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. O evento é realizado pelo Centro Cultural Tribo do Berimbau que tem foco no fortalecimento da capoeira como ferramenta de transformação social.

O encontro, que está em sua 18º edição evento contará com uma recepção de boas vindas às 10h, aula especial para pais e filhos às 10h30min, roda de capoeira às 11h e o término está previsto para ser às 11h30min.

Na ocasião, o grupo também dá início à campanha solidária “Inverno Aquecido”. Quem quiser contribuir poderá doar roupas, agasalhos e cobertores. “É importante celebrar a capoeira em família para olharmos para nós, vivenciarmos o que nossos familiares praticam diariamente. Guardar as telas, tirar os sapatos e sentir a vibração da capoeira, seus instrumentos e cânticos. Será um dia de conexão, cultura e família”, comentou Paulo Braga, conhecido como Professor Dente, idealizador e organizador do evento.

O Centro Cultural Tribo do Berimbau tem como missão formar e transformar vidas por meio da capoeira, promovendo o desenvolvimento de habilidades culturais, artísticas e educacionais. Nossas atividades combinam aulas teóricas e práticas de capoeira com vivências complementares em expressões tradicionais da cultura afro-brasileira, como o Maculelê, Samba de Roda, Jongo, Percussão, Berimbau e a Puxada de Rede. Mais do que ensinar movimentos, buscamos resgatar, preservar e valorizar a herança cultural brasileira, contribuindo para o fortalecimento da identidade, autoestima e cidadania de nossos alunos. O espaço tem sede na R. Prof. Otacílio, 99 em Santa Rosa, cidade de Niterói.