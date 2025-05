Após Tati Machado perder o filho, internautas relembram encontro de Lexa e da apresentadora

A equipe da apresentadora Tati Machado anunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (13), a triste notícia da perda do Rael com 33 semanas de gestação, que a global esperava. O ocorrido fez com que os internautas relembrassem a cantora Lexa, que também perdeu sua filha em fevereiro. Então ressurgiu nas redes sociais um vídeo das famosas no primeiro encontro delas após a morte de Sofia, filha da cantora.

O vídeo, que foi divulgado por Lexa em meados de abril, revela as duas se abraçando de forma emocionada, quando a cantora entrou no camarim de Tati. Na ocasião, a apresentadora estava na 30ª semana de gestação. "Momento fofura. Eu e @tati trocamos muitas figurinhas sobre gravidez pq eu engravidei antes dela, então tudo que eu sabia eu dividia com ela. Hoje encontrá-la linda com o Rael grandão na barriga me deixou MUITO FELIZ! Amiga, você é muito especial!", escreveu a cantora.

A apresentadora comentou que ambas engravidaram na mesma época e disse que surgiu uma relação de carinho e amizade entre elas. "No começo, logo que descobri que estava grávida foi ela quem me estendeu a mão. Me apresentou pessoas, me acalmou… trocamos figurinhas ao longo do tempo. Esse nosso encontro de hoje mexeu muito comigo. Ver essa fortaleza de perto, ver como ela tenta (e consegue), a cada dia, seguir adiante sem apagar nadinha do que passou, é inspirador pra mãe que eu também quero ser. Assim como você! Obrigada, amiga linda", disse.

Tati anunciou a perda do filho através de uma nota divulgada nos stories do Instagram. "No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas. Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados", informava o texto.

A cantora Lexa viveu uma situação semelhante, quando foi internada em janeiro deste ano, com 25 semanas de gestação e apresentando um quadro de pré-eclâmpsia. A pequena Sofia, chegou a nascer com vida no dia 2 de fevereiro, porém não resistiu ao parto prematuro e as sequelas da doença que atingiu a cantora e faleceu três dias depois. A menina é fruto da relação de Lexa com o ator Ricardo Vianna.