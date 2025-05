Mestre Sabiá morre aos 62 anos e deixa legado na capoeira de São Gonçalo

As rodas de capoeira de São Gonçalo estão de luto com a morte de Márcio Sabino Ribeiro, o Mestre Sabiá, aos 62 anos. Reconhecido por sua trajetória de cinco décadas dedicadas à capoeira, ele também atuou por mais de 30 anos na Guarda Municipal. Mestre Sabiá foi sepultado nesta terça-feira (13), no Cemitério de São Miguel, deixando esposa, dois filhos e um legado marcante na cultura gonçalense.

O capoeirista havia sido submetido a um transplante de rim há 25 anos e sempre viveu de forma saudável, mas recentemente o órgão transplantado deixou de cumprir suas funções. Mestre Sabiá começou a se sentir mal no último domingo (11), foi socorrido por familiares e amigos, mas não resistiu.

"De uns tempos para cá, ele começou a ficar um pouco debilitado. No sábado, estava em uma apresentação de capoeira, fazendo o que gostava, em homenagem ao Dia das Mães. No domingo, passou mal e foi encaminhado ao Hospital Azevedo Lima. No hospital, constataram que o rim transplantado havia ressecado. Os médicos tentaram realizar os procedimentos, mas já não havia mais retorno. O rim paralisou e não houve tempo para realizar qualquer outro procedimento”, disse o filho do capoeirista, Rean da Silva Ribeiro, de 37 anos.

Capoeirista dedicou 50 anos à arte e foi homenageado com berimbaus e cânticos após falecer aos 62 anos | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Amigos e familiares se despediram de Mestre Sabiá ao som de berimbaus, em meio a muita comoção.

“Os amigos da capoeira prestaram homenagem com toques de berimbau e cânticos. A capoeira foi a vida dele. Neste ano, ele completou 50 anos dedicados à arte”, relatou o filho.

Além de ocupar uma posição de importância dentro do cenário da capoeira gonçalense, ele também trabalhou ativamente por 34 anos na Guarda Municipal de São Gonçalo.

“Como figura pública bastante conhecida em São Gonçalo, ele recebeu homenagens dos familiares, amigos de serviço e companheiros da capoeira. A Guarda Municipal prestou uma bela homenagem, fechando o trânsito e realizando continência durante a passagem do meu pai”, disse Rean.

História do Mestre Sabiá

A trajetória de Mestre Sabiá na capoeira teve início em 1975, ao lado do Mestre Chita. No ano de 1979, começou a treinar com o Mestre Bocka, pela Associação de Capoeira Angonal, à qual pertenceu até seu último dia de vida.

Márcio Sabino tornou-se Mestre em 1987, recebendo a honraria das mãos do Mestre Bocka. Mestre Sabiá levou o conhecimento da capoeira para diversos lugares do Brasil e até para o exterior.

“ Ele participou de diversas atividades no município, no estado, em outros estados e até em outros países. Teve uma trajetória extensa e recebeu amplo reconhecimento. Conheceu diversos outros mestres e também formou muitos. Já foi campeão brasileiro de capoeira e sempre esteve presente em eventos dentro e fora da cidade”, explicou o filho.

