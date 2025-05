Tati Machado perde bebê na reta final da gravidez

A apresentadora Tati Machado, de 33 anos, comunicou nesta terça-feira (13) que perdeu o bebê que esperava com o marido, o cineasta Bruno Monteiro, também de 33 anos. A informação foi divulgada por meio de uma nota publicada em suas redes sociais.

Segundo o comunicado, Tati estava com 33 semanas de gestação quando procurou atendimento médico após notar a ausência de movimentos do bebê. Até então, a gravidez transcorreu normalmente e já se encontrava na fase final.

A equipe da apresentadora informou que, no dia 12 de maio, ao chegar à maternidade, foi constatada a interrupção dos batimentos cardíacos do bebê. As causas ainda estão sendo investigadas.

“Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto — um processo marcado por amor, coragem e uma dor imensurável. Após o procedimento, ela está estável e segue sob cuidados médicos”, diz um trecho da nota oficial.

A gestação havia sido anunciada por Tati em dezembro de 2024. Rael, nome escolhido para o bebê, seria o primeiro filho do casal. Bruno Monteiro é conhecido por trabalhos como Vale o Escrito, Línguas da Nossa Língua e Blitz, o Filme.

Amigos e colegas de profissão se manifestaram nas redes sociais em apoio à apresentadora. Ana Maria Braga, com quem Tati divide um dos quadros do programa Mais Você, prestou uma homenagem emocionada no X (antigo Twitter): “Tati, meu amor. Recebi essa notícia com o coração apertado. Que tristeza. Que dor profunda. Você sabe que estou aqui, sempre. De braços e coração abertos, pra tudo o que você precisar”.

Outros artistas e fãs também expressaram solidariedade e carinho nesse momento difícil.