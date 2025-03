Mulher envolvida em "suposta" traição de Neymar, é alvo de piadas após falar sobre tática para não engravidar do jogador

O envolvimento entre Any Awuada e Neymar, foi divulgado na última semana - Foto: Reprodução/Instagram

A polêmica sobre a suposta traição de Neymar Jr, em uma festa realizada em Araçoiaba da Serra, São Paulo, continua gerando bastante assunto nas redes sociais. Any Awuada, que alega ter tido relações sexuais com o jogador, fez um vídeo em seu Instagram, no qual ensinava uma "tática" para não engravidar.

Tudo começou quando um dos seguidores de Any, fez um comentário desejando que ela engravidasse do craque santista. Em seguida, a acompanhante de luxo afirmou que não teria nenhuma possibilidade disso acontecer, principalmente por algo que ela fez logo após, ter realizado relações sexuais.

"Gente, fiquem tranquilos, porque eu fiz xixi logo em seguida. E quando você faz xixi logo em seguida, você não engravida. Então, tipo assim, não tem essa possibilidade", disse ela, em vídeo publicado.

Depois de postado, não demorou muito para o vídeo viralizar e Any começar a ser alvo de críticas e piadas dos internautas. "Alguém avisa a amiguinha que são 'buraquinhos' diferentes, porque se falar canais diferentes ela muda o da televisão", zombou uma pessoa. "Além de biscoiteira ela espalha desinformação", reclamou um usuário do Instagram. "Atenção jovens adolescentes: a técnica não evita gravidez. Não troquem as aulas de Biologia que tiveram por técnicas mirabolantes", alertou um internauta. "Como professora de biologia, estou arrancando meus olhos após esse vídeo", afirmou uma quarta pessoa.