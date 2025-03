Julgamento que pode banir Lucas Paquetá do futebol por caso de apostas começa nesta segunda (17)

O julgamento do meio-campista Lucas Paquetá, de 27 anos, por possível manipulações em apostas esportivas, começa nesta segunda-feira (17). Jogador do West Ham, Paquetá será julgado em um processo que pode durar até três semanas. A Federação Inglesa de Futebol (FA) pede o banimento do atleta.

Denunciado em maio de 2024 por má conduta com relação a apostas esportivas em quatro jogos, o atleta é acusado de ter "forçado" o cartão amarelo em algumas partidas: West Ham 0 x 2 Leicester (12 de novembro de 2022), West Ham 1 x 1 Aston Villa (12 de março de 2023), West Ham 3 x 1 Leeds (21 de maior de 2023) e Bournemouth 1 x 1 West Ham (12 de agosto de 2023).

Leia também

Libertadores 2025: Sorteio da fase de grupos acontece nesta segunda (17); Saiba mais

Mesmo com gols anulados e empate com Fluminense, Flamengo conquista 39° título no Campeonato Carioca



Lucas Paquetá é natural da Ilha de mesmo nome, onde cerca de 60 pessoas apostaram no cartão amarelo do jogador nos jogos citados. Os palpites foram feitos no site da Betway, patrocinadora "master" do clube onde joga o atleta.

As quatro acusações de Lucas Paquetá são baseadas na Regra E5.1 da Federação Inglesa: “Não deverá, direta ou indiretamente, tentar influenciar, para fins impróprios, o resultado, o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência em ou em conexão com um jogo ou competição”.