Curso de teatro gratuito em Niterói oferece 150 vagas

A 5ª edição do Curso de Teatro “O Épico em Nós” vai promover o estudo e exercício da linguagem teatral para pessoas com ou sem experiência na área. O curso é gratuito e oferece 150 vagas para pessoas maiores de 18 anos, com ou sem experiências nas artes cênicas. O projeto oferece 50 bolsas mensais a título de incentivo e de permanência para artistas de baixa renda da cidade de Niterói que cumprirem mais de 75% de presença nas aulas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo formulário eletrônico que pode ser encontrado na bio do perfil do Instagram @teatroepiconit, até o dia 26 de março de 2025. As aulas serão às segundas, terças e quartas-feiras, às 19h, a partir de 31 de março e vão até o final de outubro, no Teatro Popular Oscar Niemeyer. Ao fim do curso acontecerá uma montagem teatral que será apresentada no Teatro Popular de Niterói.

As inscrições encerram-se no dia 26 de março e a lista com as pessoas selecionadas será divulgada no dia 29 do mesmo mês no perfil do Instagram @teatroepiconit.

O curso pretende aprofundar o conhecimento teórico prático sobre o Teatro Épico, sua sistematização e importância na formação dos artistas, além de facilitar a imersão das atrizes e atores da periferia no mercado de trabalho, colaborando com a descentralização de oportunidades. Os alunos selecionados participarão de todas as etapas da construção de um espetáculo teatral.

Os artistas Dárdana Rangel e Fábio Fortes são os idealizadores do projeto, coordenadores e professores do curso.

"Estamos cada dia mais cientes, confiantes e estimulados, como artistas, professores e produtores de teatro. Entendemos a urgência e o poder de transformação que esse projeto traz em sua base filosófica e social", disse Dárdana Rangel.

Para Fábio Fortes, o curso é uma oportunidade para quem deseja ampliar seus horizontes artísticos.

"O fato de seguirmos juntos desde a primeira edição do curso, que atende, prioritariamente, as pessoas que residem em zonas periféricas da cidade, nos deixa ainda mais provocados e ansiosos para iniciar essa nova edição e manter viva essa comunhão entre a Arte Educação que impulsiona nossos encontros e projetos", completa Fábio Fortes.