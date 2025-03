Após deixar Viradouro, Erika Januza participa de Carnaval na África do Sul

Januza anunciou, recentemente, despedida do cargo de rainha de bateria da Unidos do Viradouro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Januza anunciou, recentemente, despedida do cargo de rainha de bateria da Unidos do Viradouro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após fazer seu último desfile como rainha de bateria na Unidos do Viradouro, a atriz Erika Januza decidiu estender seu Carnaval 2025. Nesta quarta (12), a atriz compartilhou nas redes sociais um pouco de seus preparativos para participar do Carnaval da Cidade do Cabo, capital da África do Sul.

“É minha primeira vez em África para participar de algo que eu amo e respeito muito. É um Carnaval inspirado, mas muito autoral deles, uma mistura de ritmos que são influentes aqui na África. Não tem escolas competindo, mas tem uma grande apresentação, tem alegorias, tem um tema. Vai acontecer nessa sexta-feira (14)”, disse Januza, nos stories do Instagram.

Leia também:

➢ Unidos do Jacarezinho é campeã da Série Prata e vai desfilar na Sapucaí em 2026

➢ Sesc São Gonçalo recebe shows de lundu e samba neste fim de semana

É a primeira vez que a atriz participa do Carnaval na África. Recentemente, Januza anunciou que a Viradouro, escola pela qual desfila desde o Carnaval de 2022, pediu de volta o cargo de rainha e que, por isso, ela ficará de fora do desfile da escola em 2026.

“Eles me deram a oportunidade de viver meu último Carnaval à frente da Furacão vermelho e branco. Obrigada por um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida. Eu tinha o sonho de ser Rainha de Bateria. E eu me entreguei, fiz tudo o que pude para dar o meu melhor. Para vocês. Espero que eu tenha cumprido a minha missão”, disse Erika.