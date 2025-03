Atriz Erika Januza deixa posto de rainha de bateria da Viradouro

A atriz Erika Januza anunciou, nesta sexta-feira (07), que está de saída do cargo de Rainha de Bateria da Unidos do Viradouro. A escola de samba de Niterói ficou em 4º lugar na apuração dos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio neste ano.

Aos 39 anos, Erika disse que sua saída do cargo foi um pedido da própria Viradouro. Em um vídeo gravado nos bastidores do desfile para o último episódio do programa "Rainhas, Além da Avenida", a musa revelou que, quando recebeu o convite, os presidentes disseram que não queriam uma rainha com um reinado muito longo.

A atriz completou: "Vocês vão acompanhar hoje o meu último desfile. A Viradouro me pediu o cargo, o cargo não é meu, eu sou só um instrumento. Eu vou sentir muita saudade, e eu fui muito feliz aqui. Eu estou triste, mas é um ciclo que se encerra. Quero agradecer a Viradouro, a Furacão, ao Mestre Ciça, ao Marcelinho, Dudu, Alex. Queria conseguir falar o nome de todo mundo", disse, emocionada.

"Eles me deram a oportunidade de viver meu último Carnaval a frente da Furacão vermelho e branco. Obrigada por um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida. Eu tinha o sonho de ser Rainha de Bateria. E eu me entreguei, fiz tudo o que pude para dar o meu melhor. Para vocês. Espero que eu tenha cumprido a minha missão", completou Erika.

Erika Januza assumiu o posto de Rainha da Bateria da Viradouro em 2021 e desfilou pela primeira vez pela escola de Niterói no Carnaval de 2022, permanecendo no cargo até seu último desfile, na edição deste ano.