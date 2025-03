Unidos do Jacarezinho é campeã da Série Prata e vai desfilar na Sapucaí em 2026

A Unidos do Jacarezinho será a nova escola de samba a desfilar pela Série Ouro no Carnaval 2026. A agremiação foi a grande campeã da Série Prata, terceira divisão do Carnaval carioca, e garantiu a classificação para voltar a desfilar na Marquês de Sapucaí. A escola estava fora do Sambódromo desde 2013, quando foi rebaixada.

A apuração da Série Prata aconteceu nesta terça (11). A Jacarezinho recebeu as melhores notas pelo desfile com o enredo “Eureka! E fez-se a luz!”, do carnavalesco Carlos Eduardo. Representante da Região Metropolitana na categoria, a Acadêmicos do Cubango, de Niterói, acabou não conseguindo alcançar avaliações boas o bastante para brigar pela classificação. A escola niteroiense terminou na oitava posição e segue desfilando pela Série Prata, na Intendente Magalhães, Zona Norte do Rio, em 2026.

Trinta escolas desfilam pela Série Prata . Seis escolas foram rebaixadas: Unidos da Barra da Tijuca, Sereno de Campo Grande, Flor da Mina do Andaraí, Alegria de Copacabana, Concentra Imperial e Boi da Ilha do Governador. A escola Acadêmicos da Rocinha não foi julgada por conta dos prejuízos que sofreu com o incêndio na fábrica de fantasias Maximus Confecções.