Sesc São Gonçalo recebe shows de lundu e samba neste fim de semana

Trio apresenta clássicos do lundu, gênero musical considerado um dos precursores do samba e do choro - Foto: Divulgação/Barbara Lopes

Trio apresenta clássicos do lundu, gênero musical considerado um dos precursores do samba e do choro - Foto: Divulgação/Barbara Lopes

Os gêneros mais tradicionais da cultura afro-brasileira vão marcar a programação de shows do Sesc São Gonçalo no próximo final de semana. O espaço recebe, na próxima sexta (14), o show “Lundu Brasileiro”, dedicado ao gênero musical que originou o choro e o samba. No domingo (16), o Movimento das Mulheres Sambistas apresenta o espetáculo “Casa dos Sambistinhas”, voltado para o público infantil. Nos dois shows, a inteira custa R$ 15.

Na sexta (14), às 19h, um trio de artistas apresenta o espetáculo dedicado o lundu, gênero musical considerado a “semente” de outros estilos tradicionais da música brasileira, como maxixe, choro e samba. Marina Spoladore (piano), José Staneck (harmônica) e Ricardo Santoro (violoncelo) apresentam clássicos do gênero, de lundus mais antigos até obras de artistas influenciados pelo estilo como Chiquinha Gonzaga e Villa-Lobos.

Leia também:

➢ Terraço Baldio realiza sarau em tributo a Elis Regina com escritoras gonçalenses

➢ Firjan oferece 100 vagas gratuitas para capacitação profissional e bolsa auxílio. Saiba como participar

Já no domingo (16), a “Casa dos Sambistinhas” apresenta releituras lúdicas e interativas de sambas consagrados. A ideia é transformar a roda de samba em um ambiente cultural acolhedor para os pequenos. A apresentação começa a partir das 16h.

As duas apresentações têm classificação livre e com entrada a 15 reais (inteira); a meia custa R$ 7,50 e a entrada para quem tem Credencial Plena do Sesc custa R$ 5. Pessoas com renda familiar de até 3 (três) salários-mínimos e que se encaixem no Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc tem entrada gratuita.