Após saída de Januza, Lore Improta diz que não será nova rainha de bateria da Viradouro

O nome da futura rainha de rainha de bateria da Unidos do Viradouro segue um mistério após o anúncio de que Erika Januza deixará a função na escola niteroiense. A atual musa da agremiação, a dançarina e influenciadora Lore Improta, chegou a ser especulada como substituta da atriz, mas negou ter recebido convite para mudar de função na escola de samba.

Procurada pelo colunista Lucas Pasin, do portal “Splash UOL”, Lore afirmou que a saída de Januza não significa sua mudança de cargo. “Não amigo, não tem nada a ver isso. Eu não recebi convite, não foi nada conversado. Sigo no meu posto de musa, tá certo?”, afirmou a dançarina, que estreou no Carnaval pela Viradouro em 2018 e está fixa como musa da escola desde 2020.

Leia mais sobre a Viradouro:

➢ Presidente de honra da Viradouro volta a ser flagrado com porta-bandeira do Salgueiro

➢ Viviane de Assis, passista da Viradouro com nanismo, é alvo de preconceito nas redes sociais

Nesta sexta (07), Januza surpreendeu o público ao contar que não será mais a rainha da agremiação, que terminou o último Carnaval como quarta colocada do Grupo Especial. “A Viradouro me pediu o cargo, o cargo não é meu, eu sou só um instrumento. Eu vou sentir muita saudade, e eu fui muito feliz aqui. Eu estou triste, mas é um ciclo que se encerra”, disse a atriz, que assumiu o posto em 2021.