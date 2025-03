Viviane de Assis, passista da Viradouro com nanismo, é alvo de preconceito nas redes sociais

A passista da Viradouro, Viviane de Assis, um dos ícones do Carnaval carioca, contou que vem sendo alvo de ataques preconceituosos, capacitistas e racistas por ter nanismo.

Na última sexta (07), Vivi contou sobre o caso de um humorista que fez piada com ela e disse também que recebe diversas mensagens de ódio nas redes sociais. Will Kadori, que se apresenta como humorista, publicou um vídeo com imagens de Vivi no último ensaio técnico da Viradouro com diversas falas capacitistas.

Algumas falas ditas por Will: "A barata quando você joga o inseticida e ela continua viva", "prometeu tudo e entregou só a metade" e "certeza que depois disso aqui a escola de samba foi rebaixada". Ele também fez piada sobre um possível processo: "Se bem que o processo é pequenininho, dos males o menor."

Vivi usou as redes sociais para revelar que processará o humorista e usou o espaço para desabafar sobre as falas: "Já está sendo tomada as medidas possíveis, já está na mão da minha advogada, já está sendo denunciado. Fazer piadas e ver palhaço, ver um stand-up, é legal, mas não com a deficiência dos outros. Vocês não sabem a nossa dor. Vocês não sabem o quanto custa para conquistar um espaço, para chegar aonde eu cheguei. Vocês não sabem o que é ir na rua e ter que toda hora ouvir piadinha de homem escroto."

A passista também declarou que recebe ataques de mulheres: "O pior de tudo é isso. São mulheres atacando mulheres, que depois querem se defender contra os ataques de machistas, mas elas são as primeiras a nos atacar."

Vivi disse que nos últimos dias, percebeu um aumento de ataques nas redes. Ela então desabafou: "Ultimamente eu estou sendo muito atacada nas redes sociais. Não é pouca coisa não. Inclusive, eu recebi uma onde a pessoa falou que o melhor seria eu me suicidar do que ficar fazendo 'presepeira' no Carnaval."

"A gente é feliz e isso atrapalha vocês? O que o pessoal quer? Quer que eu saia do Carnaval? Querem me inibir? Querem me sucumbir? A verdade é não querem a mulher preta, a mulher gorda, a mulher baixa, os 'viados'. Não querem no Carnaval, o Carnaval é de vocês? Eu não estou entendendo, está cada vez pior", continuou em sua publicação.

"Para que isso? Para que fazer comédia com a deficiência dos outros? O que que vocês ganham com isso? A piada só é válida para quando todas as pessoas rirem juntos, não quando uma chora. Será que nós não merecemos ser feliz? Será que nós não podemos curtir a vida como vocês? Se vai para a praia de biquíni, está sendo motivo de piada. Se está andando na rua é motivo de piada. Se passa num bloco de Carnaval, é motivo de piada. O que está acontecendo com esse povo amargurado?", completou Vivi.

Ela também aproveitou para agradecer os apoios que recebe dos fãs: "O samba cura, porque a gente se liberta. Eu quero continuar sambando, eu preciso dessa força de vocês, desse carinho, desse amor. De continuar sambando, sendo aplaudida, sendo abraçada. Estou aqui para agradar todo mundo. Quem não gosta, não precisa entrar no meu perfil. Não precisa falar besteira. Passa para outro vídeo. Vai ver o que vocês querem ver. Mas parem de ficar jogando um veneninho."