Presidente de honra da Viradouro volta a ser flagrado com porta-bandeira do Salgueiro

Menos de um mês após protagonizar um divórcio polêmico com a influenciadora Thamires Hauch, o presidente de honra da Viradouro, Marcelinho Callil, voltou a ser visto com seu suposto novo affair: Marcella Alves, porta-bandeira do Salgueiro que teria sido o pivô da separação. Após serem vistos na concentração do desfile na Sapucaí no último fim de semana, os dois voltaram a ser vistos juntos nesta quinta (06).

Dessa vez, Marcelinho foi visto passeando com Marcella e com a filha dela em um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo o jornal "Extra", os dois já teriam oficializado o romance recentemente após anos de investidas de Marcelinho. O presidente da Viradouro já teria um histórico de flerte com Marcella desde antes do casamento com Thamires, que começou em 2022.

Apesar disso, a porta-bandeira nunca teria concordado em ir além da amizade com ele. Foi só durante os preparativos para os desfiles na Sapucaí desse ano que os dois se reaproximaram. Marcella, que se divorciou recentemente do pai de sua filha, teria recebido um convite de Marcelinho para deixar o Salgueiro e desfilar com a escola de Niterói, segundo o "Extra". O convite foi rejeitado, mas acabou reaproximando os dois.

No início do mês passado, a esposa de Callil, Thamires Hauch, anunciou nas redes que o casamento havia chegado ao fim. "Sim, me separei, não vou entrar em detalhes, quero virar essa página, viver minha vida. Tenho um filho e para quem tem sabe é para quem a gente precisa ser mais forte e de onde a gente tira nossa maior força. Vou pedir, encarecidamente, já tenho recebido mensagens lindas antes de me pronunciar, que não traga mais esse assunto", disse a influencer, em postagem nas redes.

O tom do anúncio e os flagras posteriores de Marcelinho e Marcella fizeram internautas especularem que uma relação extraconjugal entre os dois teria motivado o fim do casamento. A informação, no entanto, não chegou a ser confirmada por Thamires. Até o momento, Marcelinho ainda não confirmou publicamente o novo relacionamento.