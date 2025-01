Ludmilla e Brunna Gonçalves já escolheram nome da filha

A primeira filha da cantora Ludmilla e da dançarina e influenciadora Brunna Gonçalves já tem nome! A bailarina, que revelou a gravidez em novembro do ano passado, usou seu perfil no Instagram para falar sobre a escolha do nome, que ela preferiu ainda não revelar aos seguidores.

"Já escolhemos [o nome]. Foi difícil, mas já chegamos a uma conclusão. Finalmente, em breve, contaremos para vocês o nome que escolhemos para nossa princesinha", contou Brunna, que não revelou publicamente qual a previsão do nascimento da criança. Nos stories, ela também falou que está planejando um parto normal.

"Eu tenho vontade de ter parto normal, mas a gente sabe que só querer não basta. Tem mil coisas em questão. Estou fazendo fisioterapia pélvica para poder ajudar no parto normal, mas já desencanei disso. Se tiver que ser normal, vai ser. E se eu não conseguir e for cesárea também, ótimo gente. Só quero o melhor para mim e para a minha filha", disse.

Ludmilla e Bruna estão casadas desde 2019 e anunciaram a gravidez em novembro do ano passado, durante um show da cantora em São Paulo. Elas já tinham manifestado a vontade de se tornarem mães desde 2023 e realizaram o desejo através de um processo de fertilização.