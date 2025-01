Ana Paula Minerato comemora o arquivamento do caso de injúria racial contra Ananda

Ana Paula Minerato comemorou nas redes sociais após o caso de racismo em que ela foi acusada ser arquivado por uma decisão do Ministério Público. O caso ocorreu em novembro, quando a famosa chamou a cantora Ananda , do grupo Melanina Carioca, de “neguinha” e de “cabelo duro”.

Por meio dos stories do Instagram, a influenciadora publicou a frase: “É que no final, o bem sempre vence o mal”, comemorou. Ainda completou com: “O bem de verdade”, com letras maiúsculas na palavra “verdade”.

Além disso, Ana Paula compartilhou um story de uma amiga, que saiu em defesa da famosa e ainda disse que existem informações não divulgadas sobre o caso. “E um dia a Ana Paula Minerato vai contar e mostrar toda a verdade para vocês (Muita coisa que vocês ainda não souberam)”.

O arquivamento, realizado pelo Ministério Público de São Paulo, se referia a denúncia de injúria racial contra a influenciadora, protocolada no final de 2024, depois do vazamento de áudio em que Ana Paula falava da cantora usando termos racistas.