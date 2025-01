Influenciador Rico Melquiades é alvo de operação que investiga jogos de azar online

Na madrugada desta quarta-feira (15), o influenciador Rico Melquiades foi surpreendido pela Polícia Civil na porta de sua casa para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O famoso é um dos alvos da operação “Gamer Over 2”, que investiga a participação de influenciadores e outras pessoas em jogos de azar online irregulares.

De acordo com informações do portal Leo Dias, a operação busca combater o mercado ilegal de apostas online, tendo como foco o estado de Alagoas, onde as investigações se concentraram nas cidades de Maceió, Penedo e Arapiraca. Os policiais trabalham para desmontar redes que viabilizam esses jogos, muitas vezes promovidos por influenciadores que divulgam tais atividades para seus seguidores.

Na ação, foram apreendidos diversos itens, como celulares e o carro de Rico Melquiades. Além disso, a operação resultou no bloqueio das contas bancárias do influenciador em Alagoas, o que indicaria uma possível ligação com ações financeiras relacionadas aos jogos ilegais. O caso ainda está em fase de apuração, mas a busca e apreensão aponta Rico como um dos investigados no esquema.