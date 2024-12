Filha de Luan Santana e Jade Magalhães nasceu neste sábado (28)

No início da noite deste sábado (28), nasceu a pequena Serena Magalhães Santana, filha do cantor Luan Santana e Jade Magalhães. De acordo com a assessoria do artista, a bebê chegou ao mundo às 18h22, em São Paulo, surpreendendo os papais, já que o nascimento era esperado para o dia 12 de janeiro.

Por causa da chegada antecipada da menina, o show que Luan Santana faria neste sábado, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, precisou ser cancelado. Para substituir o cantor, Lauana Prado foi convidada a se apresentar na festa de final de ano.

Luan Santana já havia declarado a intenção de acompanhar o parto da filha, mas não esperava que Serena chegasse antes de 2025.



Anúncio do cantor sobre o nascimento | Foto: Reprodução - Instagram

A pequena já é o assunto mais comentado no X, antigo Twitter, ocupando o primeiro lugar nos trends. Os internautas destacaram a curiosa ligação do casal com o número 28: Luan e Jade anunciaram a retomada do relacionamento no dia 28 de fevereiro, casaram em 28 de novembro, e agora Serena nasceu no dia 28 de dezembro.