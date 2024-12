Rio terá maior Réveillon do mundo, com casa cheia na capital e no interior

O Estado do Rio de Janeiro caminha para bater recorde de turistas internacionais este ano - Foto: Divulgação - Governo do Rio de Janeiro

O Estado do Rio de Janeiro caminha para bater recorde de turistas internacionais este ano - Foto: Divulgação - Governo do Rio de Janeiro

O Réveillon do Rio de Janeiro atrai a atenção do mundo e visitantes de todos os lugares, impulsionando o setor hoteleiro. Dados da última sexta-feira do ano indicam que 96,20% dos quartos de hotéis na capital fluminense estarão ocupados na data da virada. O levantamento, do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO), destaca ainda que as regiões mais procuradas são Copacabana e Leme (87,76%); Barra, Recreio e São Conrado (86,86%); Ipanema e Leblon (84,64%); Flamengo e Botafogo (80,90%); e Centro (76,46%).

"Este Réveillon reforça que o Rio de Janeiro foi um grande anfitrião em 2024. Fomos palco de diversos grandes eventos como os encontros do G20, o show da Madonna, Innovation Week e Rio Open. Tudo isso foi essencial para mostrar que o nosso estado é o melhor palco para grandes eventos, resultado dos investimentos feitos em infraestrutura, segurança e tecnologia para garantir que as pessoas tenham a oportunidade de celebrar em paz", ressaltou o governador Cláudio Castro.

No interior, a ocupação hoteleira também é celebrada, em especial nas cidades em que o índice ultrapassa os 90%. Os municípios mais cotados são Miguel Pereira e Arraial do Cabo (ambos com 99,80%), Cabo Frio (94,80%), Angra dos Reis (93,60%), Paraty (92,80%) e Búzios (90,10%).

Para o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, a alta procura reflete o intenso trabalho que o Estado tem feito no setor hoteleiro, além de ações de promoção do estado nos maiores estados e países emissores de visitantes pro RJ.

"Esses números evidenciam que temos trabalhado para o desenvolvimento do setor hoteleiro em todas as regiões do estado. E que o setor está avançando. É a primeira vez, por exemplo, que a Barra da Tijuca é mais procurada do que Ipanema e Leblon, bairros mais próximos de Copacabana. Estamos cumprindo nosso objetivo de fomentar nossas riquezas e atrações espalhadas por todo o estado, possibilitando também que os moradores da capital optem por outras formas de lazer e aproveitem a data no interior fluminense", enfatizou Tutuca.

Recorde no turismo

O Estado do Rio de Janeiro caminha para bater recorde de turistas internacionais este ano, ultrapassando o marco de 1,5 milhão de visitantes. O número supera o de 2014, ano da Copa do Mundo, que teve o melhor número da história, com 1.597.153 de estrangeiros.

A Argentina é a principal emissora, com 400.684 turistas. Logo em seguida, estão Chile (269.272) e EUA (161.102). Juntos, os três países representam 61% do fluxo de visitantes estrangeiros no estado.

Segurança para fluminenses e turistas

Mais de 28 mil agentes vão atuar para garantir a segurança de cariocas e turistas durante a festa da virada. O bairro de Copacabana, sede do Réveillon mais famoso do país, contará com 3.300 policiais no bairro, 12% a mais do que no ano anterior.

Durante a alta temporada, o Estado do Rio de Janeiro contará ainda com 100% do efetivo do Batalhão de Polícia Turística (BPTur) para atender os turistas durante o verão. Os 250 agentes da unidade falam inglês e espanhol, e atuarão em pontos estratégicos como pontos turísticos, aeroportos e rodoviárias.

Expectativas para 2025

Na capital, as projeções devem ser altas para o próximo ano com a chegada do verão: já são mais de 30 eventos confirmados durante a estação, a expectativa é que U$116 milhões sejam injetados na economia da cidade, de acordo com dados do Visit Rio.

A alta temporada, que começou no último dia 15 e vai até o dia 31 de março de 2025, também vai movimentar o aeroporto RioGaleão. Entre pousos e decolagens, 5,2 milhões de pessoas devem passar pelo Aeroporto Tom Jobim. O número representa 27% a mais de viajantes, quando comparado ao mesmo período do verão anterior. Considerando a quantidade de voos, o aumento é de 23% em relação ao ano passado, com 32,8 mil chegadas e partidas.

O ano de 2025 também deve contar com 15% a mais de voos na comparação com janeiro de 2024. A estimativa é um total de 1,5 milhão de passageiros, sendo 991,8 mil domésticos e 599,3 mil internacionais; e quase 10 mil voos, 6,6 mil domésticos e 3,3 mil internacionais.