Colisão em Itaipu deixa duas pessoas feridas e provoca apagão na região

O Corpo de Bombeiros informou que o acidente ocorreu na altura do número 2.446 - Foto: Reprodução/ Internet

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros e uma moto na Avenida Central Ewerton Xavier, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, na noite deste sábado (28). Testemunhas relataram que um dos veículos estava em alta velocidade antes da colisão.

O Corpo de Bombeiros informou que o acidente ocorreu na altura do número 2.446 da avenida. Equipes dos quartéis de Itaipu e Charitas foram acionadas às 23h26 para prestar socorro às vítimas, que foram levadas com ferimentos moderados para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Até o momento, não há novas informações sobre o estado de saúde delas.

A força do impacto deixou os dois carros envolvidos, um Hyundai i30 e um Nissan March, completamente destruídos. Um dos veículos colidiu com um poste, o que resultou na interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica na região.

A força do impacto deixou os dois carros envolvidos, um Hyundai i30 e um Nissan March, completamente destruídos | Foto: Reprodução/ Internet

A Nittrans esteve no local para remover os destroços e orientar o tráfego, que ficou complicado devido ao acidente.