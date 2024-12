Cachorro de Anitta foge de casa na noite de Natal e cantora pede ajuda nas redes sociais

A cantora Anitta não conseguiu aproveitar muito sua noite de Natal. Em sua nova mansão, no Rio de Janeiro, a poderosa precisou dedicar atenção ao seu cachorro que fugiu do local. Através do Instagram, ela contou que passou parte da noite na busca do cão Charlie em seu condomínio.

Ela também pediu ajuda para as pessoas caso encontrem com o animal: "É, gente, esse é meu Natal. Meu cachorro fugiu. A gente já foi de carro andar pelo condomínio, agora está andando. Se você ver um cachorro como este, igual a este que vou colocar a foto... Este cachorro vai me matar do coração, sabe, gente."

Anitta ainda gritou pelo bichinho: "Feliz Natal a todos. Este é meu Natal. Se você ver o Charlie, ele acabou de sumir. Quer dizer, não sei há quantas horas, mas ele estava comigo ainda pouco e agora desapareceu".

Leia também:

▶ Anvisa autoriza produção e venda do primeiro concorrente nacional do Ozempic

▶ Gusttavo Lima recebe alta médica nesta terça: "Que Jesus continue abençoando nossos lares"

"Uma vez ele fez isso comigo em Miami e eu perdi o trabalho e passei o dia inteiro procurando esse cachorro", contou ela. "Eu rodava, eu rodava com o carro. No final das contas, sabe onde ele estava? Ele achou um buraco embaixo da minha própria casa durante todo o dia que eu estava gritando ele, procurando ele. Fui de carro na rua dando volta por Miami".



Após procurar de carro, Anitta fez uma sequência de stories já dentro de casa e de pijama. Ela contou alguns detalhes sobre o acontecido: "A gente estava superfeliz, dançando, brincando no Natal, e meu cachorro... Acabei de ficar horas olhando todas as câmeras da casa. Vi ele passando para um lado, mudava a câmera, vi ele passando para outro. Minha vista já está cansada de ficar olhando as câmeras para entender em que momento ele fugiu e por onde".

Charlie, cachorro da cantora que fugiu | Foto: Reprodução/Instagram

A poderosa seguiu falando sobre o cachorro e apontou que ele já tinha feito isso em outras ocasiões: "Eu só não estou maluca ainda porque ele já fez isso outras vezes e ele sempre aparece. Só que ele nunca tinha dormido fora de casa. Então, neste momento, estou só confiando no universo, por que ele vai dormir onde? Meu Deus, que cachorro louco. Ele não está sentindo falta de mim, de nada, de casa, de comer? Quem vai alimentar ele?", perguntou Anitta.



Segundo a cantora, o animal tem um chip e caso alguém o leve ao veterinário e o chip estiver com o nome dela, que entre em contato urgente.