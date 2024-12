Gusttavo Lima recebe alta médica nesta terça: "Que Jesus continue abençoando nossos lares"

O cantor usou as redes sociais para enviar uma mensagem natalina aos fãs - Foto: Reprodução/redes sociais

O cantor usou as redes sociais para enviar uma mensagem natalina aos fãs - Foto: Reprodução/redes sociais

Três dias após ser internado com fortes dores abdominais, Gusttavo Lima recebeu alta médica nesta terça-feira (24), em São Paulo. A equipe médica do Hospital Vila Nova Star tinha previsto a permanência do cantor até o Natal, mas resolveu antecipar a alta após observar "excelente evolução clínica".

"(O cantor) concluiu com sucesso o tratamento médico ao qual foi submetido e encontra-se em condições plenas para continuar sua recuperação em casa, seguindo as orientações da equipe médica", disse a nota assinada pelos médicos.

Já em casa, o cantor sertanejo usou as redes sociais para deixar uma mensagem natalina aos fãs, que celebraram a melhora do artista. "Feliz Natal! Que Jesus continue abençoando nossos lares e famílias. Um grande abraço do Embaixador", disse Gusttavo.