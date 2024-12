Andressa Urach diz que pegaria Bolsonaro: "Tiozinho bonitinho"

Andressa Urach voltou a "causar" nas redes sociais com declarações polêmicas - Foto: Reprodução/redes sociais

Andressa Urach voltou a "causar" nas redes sociais com declarações polêmicas - Foto: Reprodução/redes sociais

Andressa Urach voltou a "causar" nas redes sociais. A influenciadora participou do canal "Tá Tutu Bem!", de Arthur Pires, e surpreendeu ao afirmar que ficaria com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A produtora de conteúdo adulto ainda foi além e disse que não pegaria o atual Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e revelou o motivo.

“Pra quem você fala não, Andressa?”, perguntou o apresentador. “Acho que o Lula eu não pegaria. O Bolsonaro eu pegaria. É um tiozinho bonitinho. É bonitinho. Mas ele é muito conservador, né?”, respondeu Urach aos risos.

Arthur ainda questionou sobre os filhos de Bolsonaro. “Uns gatos”, disparou a influenciadora, que explicou o motivo não “pegar” Lula: “Eu não pegaria o Lula porque o Lula é velho. O Bolsonaro é bonitinho”, disse ela.

Já sobre a primeira dama, Janja, Andressa Urach entregou: “A Janja, eu pegaria. Ela é bonita. O Lula é muito velho, mas a Janja tá bem”, concluiu.