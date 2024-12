Viralizou: Matuê destrói camarim após show no Estádio Mané Garrincha

O cantor quebrou o camarim do show realizado em Brasília - Foto: Reprodução/Twitter

O cantor quebrou o camarim do show realizado em Brasília - Foto: Reprodução/Twitter

O rapper Matuê, de 31 anos, chamou atenção nas redes sociais após quebrar o camarim do show que fez no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na madrugada desta segunda-feira (23), durante o evento "30PRAUM".

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, Matuê aparece quebrando a estrutura do camarim e jogando bebida nas pessoas que fazem parte de sua equipe

Após receber críticas nas redes sociais, o perfil da produtora do artista explicou a situação. “Ele é dono do evento e de todo o camarim. Isso foi só uma brincadeira após um ano repleto de sucesso do rapper”, escreveu.

Leia também

Novo homem! Neymar recusa convite para balada e mostra aliança: "Me aposentei"

Deborah Secco reforça o bronzeado em dia de praia



Apesar da explicação, alguns internautas não concordaram com a atitude do rapper, enquanto outros defenderam o artista. “Ele limpou tudo depois também?”, escreveu uma pessoa. “Parece que está na quinta série”, falou mais uma.

“Gente, ele só tava feliz, calma. O camarim é dele, ele faz o que quiser”, defendeu outra. “Matuê sendo cancelado com noticia tendenciosa de portal de noticia pop por quebrar uma porta de plástico (que ele é dono) na mesma semana em que tem rapper gringo agressor de mulher sendo ovacionado por fazer show no Brasil”, opinou outra, se referindo a Chris Brown.