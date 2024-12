Preta Gil realiza cirurgia para retirada de tumores e passa bem

Na manhã desta sexta-feira (20), a cantora Preta Gil saiu com sucesso de uma longa cirurgia para a retirada de tumores, iniciada na manhã anterior. A boa notícia foi compartilhada por sua amiga, Malu Barbosa, através de uma publicação no Instagram. Preta, que passou por um procedimento delicado no Hospital Sírio-Libanês, em São, em São Paulo, encontra-se bem e descansando, conforme relatado.



“A cirurgia da Preta acabou, ela está bem e dormindo”, disse a publicação feita por volta das 6 da manhã desta sexta. “Ela é muito guerreira e venceu mais essa”, falou a amiga.

Leia também:

Projeto Ecoar se consolida em São Gonçalo com objetivo de transformar vidas através do esporte

Menino de 9 anos é baleado na cabeça durante tiroteio na zona norte do Rio

A intervenção cirúrgica a que Preta Gil foi submetida, tinha previsão para durar 18 horas.

Além da amiga da cantora, Francisco Gil também fez uma publicação sobre o fim da cirurgia. “Tudo em paz aqui! A cirurgia da minha mãe terminou e tá tudo bem com ela. Obrigado por toda energia positiva! Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes! Muito amor. Axé”, disse.

A cantora foi diagnosticada com câncer no intestino no início de 2023. Na época, os sintomas que acenderam o sinal de alerta para Preta foram uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas com muco e sangue.

Como tratamento, a cantora fez sessões de radioterapia e cirurgia. Além disso, ela também foi submetida a uma histerectomia total abdominal, procedimento que retira o útero.

No final de 2023, a cantora anunciou o fim do tratamento, porém, em agosto deste ano, Preta mencionou que a doença havia retornado.