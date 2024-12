Menino de 9 anos é baleado na cabeça durante tiroteio na zona norte do Rio

Um tiroteio entre policiais militares e criminosos do Morro São João, localizado no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, deixou uma criança de 9 anos baleada de raspão na cabeça, nesta quinta-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, policiais estavam patrulhando próximo à comunidade quando foram alvos de disparos dos criminosos. A criança foi atingida na testa com um disparo de raspão, no momento em que estava em um campo de futebol, esperando o início de uma partida.

Moradores pediram ajuda aos agentes, que estavam em um blindado, para socorrer o menino. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e apresenta estado de saúde estável.

Além disso, a PM informou que um suspeito foi baleado e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Engenho Novo. A ação policial conseguiu apreender um fuzil, dois radiocomunicadores e drogas.

Incluindo esse caso, foram registradas 27 crianças baleadas no estado do Rio de Janeiro este ano. Uma semana antes, outra criança morreu baleada na Penha.

O caso está sendo investigado pela 25ª DP (Engenho Novo).