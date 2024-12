Projeto Ecoar se consolida em São Gonçalo com objetivo de transformar vidas através do esporte

Crianças foram premiadas com medalhas durante confraternização do núcleo Trindade - Foto: Divulgação

Crianças foram premiadas com medalhas durante confraternização do núcleo Trindade - Foto: Divulgação

O Projeto Ecoar, fundado em 2022 pelo deputado federal Hugo Leal, com apoio do Ministério da Cidadania e do Ministério do Esporte, é um projeto social voltado para as práticas esportivas, com mais de 80 núcleos no estado e 15 modalidades 100% gratuitas.

O Ecoar, que tem como embaixador o atleta de MMA, bicampeão mundial, Dudu Dantas, se consolidou na cidade de São Gonçalo como um dos mais relevantes projetos que, por meio dos esportes oferecidos à população das mais diferentes idades, promove a diversidade junto à inclusão social e transformação de vidas através das modalidades: Jiu-Jitsu, Muay Thai, Boxe, Capoeira, Funcional e Zumba.

"Envolvemos nos três núcleos: Jardim Catarina, Porto Novo e Trindade, em torno de 600 alunos, de variadas idades, desde os mais jovens, iniciando, por exemplo, no Jiu-Jitsu, até os mais experientes, se exercitando no funcional", explicou André Velasco, colaborador do Projeto.

1/7 Confraternização do Projeto Ecoar no núcleo Trindade | Foto: Divulgação

2/7 Confraternização do Projeto Ecoar no núcleo Trindade | Foto: Divulgação

3/7 Muay thai do Projeto Ecoar no bairro Porto Novo | Foto: Divulgação

4/7 Jiu-jitsu do Projeto Ecoar no bairro Trindade | Foto: Divulgação

5/7 Jiu-Jitsu do Projeto Ecoar no Jardim Catarina | Foto: Divulgação

6/7 Confraternização do Projeto Ecoar no núcleo Trindade | Foto: Divulgação

7/7 Confraternização do Projeto Ecoar no núcleo Trindade | Foto: Divulgação















Leia também

Itaboraí promove 'Futebol Beneficente de Natal' neste sábado, no Alzirão

Vasco tem conversas avançadas para contratar o técnico Fábio Carille



Implantação do Ecoar em São Gonçalo

Em São Gonçalo, o Projeto Ecoar deu seus primeiros passos entre os meses de abril e maio deste ano. Na cidade, o projeto atua, hoje, nas seguintes localidades:

- Jardim Catarina: Av Dr. Albino Imparato 2368

- Porto Novo: Rua Maria Rita 568 (CEJOP)

- Trindade: Rua Ouro Preto 111, Clube Recreativo Trindade

"Acredito que o esporte seja uma excelente ferramenta para interação e ocupação das crianças, melhorando o comportamento, disciplina e gerando saúde. Além de ser um caminho capaz de transformar vidas, onde, se dedicando, podem se tornar atletas profissionais e chegarem a lugares inimagináveis", afirmou André Velasco.

As inscrições estão abertas. Maiores informações podem ser obtidas nos três núcleos do Ecoar em São Gonçalo.