Brunna Gonçalves confirma desfile no Carnaval 2025: 'Vamos com tudo, minha Beija-Flor'

A dançarina usou as redes sociais para confirmar que seguirá defendendo a Beija-Flor - Foto: Reprodução/Instagram

A dançarina e influenciadora Brunna Gonçalves confirmou presença na Marquês de Sapucaí no Carnaval 2025. Após anunciar gravidez, fruto da relação com a cantora Ludmilla, a ex-BBB usou as redes sociais para confirmar que seguirá defendendo a Beija-Flor.

Cria de Nilópolis, cidade da Baixada Fluminense onde nasceu a escola, Brunna segue no posto de musa, como aconteceu neste ano. Desta vez, a escola traz um enredo que homenageia Laíla, um dos maiores sambistas da história da agremiação.

O casal Brunna e Ludmilla tentava engravidar desde 2023, quando uma foto das duas num centro de reprodução assistida circulou na internet. No último sábado (9), durante um show, Ludmilla revelou a notícia da gravidez de Brunna diretamente do palco.

