Humorista descobre doença em estágio avançado após dor muscular; Entenda

O ator e humorista Welder Rodrigues foi surpreendido ao procurar um médico após sentir dores musculares embaixo da costela. Após a consulta, o artista, que esteve na novela "No Rancho Fundo", da Globo, descobriu uma doença em estágio avançado.

A doença em questão, que foi identificada como entupimento das veias, fez com que o artista precisasse passar por uma cirurgia no coração. Welder também recebeu o diagnóstico de diabetes.

“Foi uma sequência de sortes, né? Eu estava sentindo uma dor muscular, embaixo da costela, do lado esquerdo. Fui ao médico, fiz uma tomografia e aí [ouvi]: ‘O seu coração está entupido'”, explicou o artista em entrevista ao Fantástico, no último domingo (10).

Após receber o diagnóstico, o ator não demorou muito para realizar a cirurgia. “Eu falei: ‘Vamos resolver!’. Fui ver vídeos da operação para ver como era o procedimento e vi vídeos pós-operação. Saí da cirurgia e de noite já estava em pé”, explicou.

Welder ainda se surpreendeu ao descobrir que tinha uma doença incurável. “Eu não sabia que tinha a coisa da diabetes e comia açúcar de uma forma desesperada”, completou o humorista.

Após descobrir que é diabético, o artista contou que precisou “recalcular a rota”, cortando, inclusive, o consumo de açúcar.

"Do lado do meu computador, tinha um pote de jujuba. Eu sentia dormência nas extremidades. Todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal! É só a gente parar e pensar no que está comendo. Eu cheguei em casa no dia que fiquei sabendo que estava com diabetes, fui ao armário das guloseimas, fiz um ritual do lixo”, relatou o artista.