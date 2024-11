Trio de músicos de São Gonçalo, 'Os Garotin' é indicado para três categorias no Grammy

O trio, junto com Jota.pê, são os artistas brasileiros com mais indicações ao prêmio - Foto: Divulgação/Bruno Machado

O trio, junto com Jota.pê, são os artistas brasileiros com mais indicações ao prêmio - Foto: Divulgação/Bruno Machado

A cidade de São Gonçalo está ficando pequena para o sucesso de um grupo de músicos conhecidos como Os Garotin. O trio, formado por Cupertino, de 31 anos, Anxhietx, de 28, e Léo Guima, de 26, foram indicados para três categorias do Grammy, que será anunciado os ganhadores na próxima quinta-feira (14), em Miami.

As categorias em que o trio foi indicado são, artista revelação, melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa, pelo disco “Os Garotin de São Gonçalo”, e melhor álbum de engenharia de gravação.

O trio brilha, junto com o cantor Jota.pê, por serem os artistas brasileiros com a maior quantidade de indicações ao prêmio, onde o resultado será divulgado na próxima quinta-feira.

Nesse domingo, o trio se apresentou no festival Rock The Mountains, no Parque Municipal Mayor Paulo Rattes, em Petrópolis. O Rock The Mountain acontece até 17 de novembro.