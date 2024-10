Sabrina Sato relaxa com noivo em praia de Niterói

O casal Sabrina Sato e Nicolas Prattes aproveitou o final de semana para visitar Niterói e relaxar juntos na Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica. Em seu perfil no Instagram, nesta sexta (18), a apresentadora, que anunciou uma nova gravidez recentemente, compartilhou registros de seu momento de descanso ao lado do noivo e dois dois cachorros de estimação do ator.

Ao som de "Como Tudo Deve Ser", do Charlie Brown Jr., a apresentadora de 43 anos compartilhou momentos do passeio. Nicolas, de 27 anos, também aproveitou as imagens para se declarar para a companheira nas redes sociais. "Eternamente treinando o olhar para aquilo que realmente importa. O que não se toca, mas se sente. O que merece sua atenção. O que faz a diferença', escreveu o ator em um vídeo com momentos do passeio em Niterói ao lado da noiva.

Leia também:

O casal anunciou a gravidez no início dessa semana. "Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", informou, em comunicado oficial, a equipe do casal. Sabrina também é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle.