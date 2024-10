Adiado show do Jorge Aragão e Marvvila em Maricá

A organização do Festival Enel Por Você informou que o evento, previsto para acontecer em Maricá, no próximo domingo (20), foi adiado. Com programação de shows dos artistas Jorge Aragão e Marvvila na Orla Marine, o evento foi postergado por conta da previsão de fortes chuvas na região.

Segundo a Enel, a possibilidade de chuvas fortes com rajadas de vento durante todo o fim de semana em todo o Estado do Rio motivou a alteração no cronograma, para garantir a segurança do público. "Pedimos desculpas aos moradores de Maricá, e esperamos que, brevemente, possamos realizar um grande evento como o município merece", afirmou, em nota, a empresa.

