Namorada de Liam Payne se manifesta pela primeira vez após morte do cantor

A namorada do cantor Liam Payne, que morreu na última quarta-feira (16), decidiu se manifestar pela primeira vez após o fato. Kate Cassidy esteve com Liam dois dias antes da tragédia. Ela publicou um texto em seu Instagram onde agradeceu o carinho de todos e afirmando seu amor pelo ex-integrande da banda One Direction.

Kate publicou a seguinte mensagem: "Obrigado por todas as palavras gentis e amor que foram enviadas para mim. Eu estive completamente perdida. Nada nos últimos dias pareceu real. Peço e rezo para que você me dê a graça e o espaço para navegar nisso em particular. Liam, meu anjo. Você é tudo. Quero que você saiba que eu te amei incondicional e completamente. Eu vou continuar a te amar pelo resto da minha vida. Eu te amo Liam", escreveu, finalizando o texto com "444", sequência de número associado a proteção e orientação espiritual.

O casal estava junto desde outubro de 2022. A primeira aparição pública deles estando juntos aconteceu no tapete vermelho dois meses depois. Aparentemente, Liam e Kate tinham um relacionamento sólido, principalmente depois que ela o acompanhou no tapete vermelho da estreia de All of Those Voices, um documentário de Louis Tomlinson, ex-integrante da boyband.

Kate retornou para os Estados Unidos, dois dias antes da tragédia acontecer. Em sua chegada à Flórida, ela explicou que o casal planejava visitar o local por apenas cinco dias, mas ficaram duas semanas. Por isso ela teria ido embora da Argentina, onde o cantor acabou morrendo.

A morte de Liam Payne



O cantor, de 31 anos, foi encontrado morto, na última quarta-feira (16). O músico havia viajado para Buenos Aires, na Argentina, para assistir a uma apresentação de Niall Horan, parte da turnê The Show Live On Tour, que passou pelo Brasil no final de setembro.

A perícia confirmou que o músico veio à óbito depois de pular do terceiro andar do hotel em que estava hospedado, no bairro de Palermo. Entretanto, a morte do ex-integrante do One Direction é tratada como suspeita pelas autoridades locais, que ainda investigam algumas circunstâncias do ocorrido.

Segundo o laudo apresentado pela perícia, o cantor morreu em decorrência de politraumatismos e hemorragias pelo corpo. Em entrevista ao jornal argentino Clarín, o perito da autópsia Marcelo Roma confirmou que o artista estava sozinho no quarto quando pulou da sacada, e a principal suspeita é de que ele tenha feito isso em meio a "um surto causado pelo abuso de substâncias". No entanto, a morte ainda é tratada como suspeita, pois a polícia investiga o que aconteceu antes da queda e quem forneceu drogas ao músico.