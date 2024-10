Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez

Sabrina Sato e Nicolas Prattes surpreenderam os fãs ao anunciar que estão à espera do primeiro filho juntos. A informação foi divulgada pelo jornalista Léo Dias em seu portal. Segundo a assessoria de Sabrina, ela está no início da gravidez, com o terceiro mês se completando, como mencionado na matéria.

Amigos e seguidores celebraram nas redes sociais do casal, prestando homenagens e parabenizando-os. O casal confirmou a notícia em suas próprias redes, agradecendo o carinho do público.

Leia também:

Volta do horário de verão é avaliada nesta quarta-feira (16)

Vera Fischer revela a verdade sobre briga com Kéfera; Saiba mais!