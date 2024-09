Suzane Von Richthofen presta concurso público para TJSP

Os concursos públicos de São Paulo ganharam uma concorrente inesperada: Suzane Von Richthofen, de 41 anos, condenada por orquestrar o assassinato dos pais em 2002. No último domingo (8), Suzane realizou a prova para o cargo de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que oferece um salário inicial de R$ 6.043. Caso fosse aprovada, ela poderia trabalhar no fórum de Bragança Paulista.



Com apenas o ensino médio completo, Suzane se candidatou a um cargo de atribuições administrativas, que inclui atendimento ao público e organização de processos. No entanto, sua participação chamou a atenção devido à possibilidade de ela ter acesso ao próprio processo judicial. Ao todo, mais de mil candidatos prestaram o concurso, mas apenas 32 seguirão para a próxima fase.

Esta não é a primeira vez que Suzane tenta ingressar no serviço público. Em 2023, ela participou de um concurso para telefonista na Câmara Municipal de Avaré, mas desistiu após a repercussão negativa. Desta vez, ela compareceu ao local da prova em Campinas, usando óculos escuros para evitar ser reconhecida.



Apesar do empenho, o TJSP informou que, mesmo se aprovada, Suzane não poderá assumir o cargo. Uma das exigências para se tornar servidora pública é a apresentação de um atestado de bons antecedentes criminais, critério que a excluiria automaticamente devido à gravidade do crime pelo qual foi condenada. No entanto, ela ainda poderia recorrer à Justiça para tentar garantir sua vaga.