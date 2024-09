NFL estuda Rio de Janeiro como possível sede para futuras competições

Na última quinta-feira (05), antes do confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, Roger Goodell, comissário da liga de futebol, mencionou o Rio de Janeiro como uma possível sede para jogos futuros. A partida entre os times dos Estados Unidos, onde os Eagles venceram por 34 a 29, aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo, e marca o plano de expansão da NFL (National Football League) para outros países.

Durante entrevista para o canal ESPN, Goodell ressaltou o interesse dos fãs brasileiros com o futebol americano e destacou a vontade de outras cidades sediarem os eventos da liga. “Não estamos mais interessados em eventos pontuais. Nosso foco agora é encontrar formas de criar um mercado sólido e construir uma base de fãs fiel. Queremos oferecer mais acesso ao público, e essa paixão que vimos aqui no Brasil nos convenceu de que vale a pena investir a longo prazo”, afirmou. De acordo com o comissário, o Rio de Janeiro é uma realidade concreta e está no radar para o centro para outras partidas.

A NFL iniciou a sua expansão global em 2007, quando começou a levar suas competições para além dos Estados Unidos. Desde então, países como México, Inglaterra e Alemanha já receberam eventos da liga americana. Em 2025, a cidade de Madrid já está confirmada como sede de uma partida. O Brasil participa fortemente desse processo de globalização, refletindo o crescimento da popularidade do esporte no país. Os 47 mil ingressos disponíveis vendidos em apenas duas horas são provas disso.