Niterói terá primeiro cinema especializado em documentários do país

No dia 14 de setembro, no bairro de Piratininga, em Niterói, será inaugurada a Casa Doc, um espaço exclusivo para a exibição de documentários. O projeto é apresentado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e gerido pela plataforma de streaming Bombozila, através da Lei Paulo Gustavo.

O espaço conta com um projetor de cinema 4K, som 5.1, poltronas de cinema, acessibilidade e área externa para debates e rodas de conversa. Além disso, a programação permanente contará com oficinas, cursos e exibição de documentários focados em pautas sociais.

Local conta com estrutura para receber amantes da arte | Foto: Divulgação

Leia mais:



Casamento Zen: Programa inovador de bem-estar e relaxamento para noivos em Niterói

Candidatos do CNU podem acessar nesta terça cartões de resposta

A programação de abertura começará com a exibição do mini documentário “Pescando Memórias” que conta a história de como um longa metragem deu origem a uma sala de cinema.



O evento de inauguração acontecerá no dia 14 de setembro, das 18h às 22h, com entrada gratuita. Vale lembrar que a classificação indicativa é de 16 anos. A Casa Doc fica na Avenida Doutor Acúrcio Torres, número 234, em Piratininga, Niterói.