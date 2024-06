Luan Santana, que passou mal no final de semana, foi diagnosticado com uma virose

No último sábado (01), o cantor Luan Santana teve um mal-estar e acabou precisando desmarcar um show que aconteceria em Minas Gerais. Após deixar os fãs preocupados com seu estado de saúde, o cantor foi diagnosticado com uma virose. Segundo sua equipe, Luan já tem data para voltar aos palcos.

Luan segue em repouso absoluto para se recuperar, e retornará a sua agenda nesta quinta-feira (06), para um show em Catanduva, em São Paulo. Na sequência, o cantor se apresenta em Pedra Leopoldo, em Minas Gerais.

O cantor preocupou os fãs após cancelar um show que faria na Expominas, em Minas Gerais, no sábado (01). O locutor do evento afirmou que o artista teria sido levado às pressas para um hospital de São Paulo por ter se sentindo mal. Já no domingo (02), a assessoria de imprensa do cantor revelou que ele fez uma consulta no Hopital Albert Einstein na semana anterior após se sentir indisposto e febril. Atendendo as recomendações médicas, Luan está em repouso absoluto em casa.

Confira o comunicado completo da equipe de Luan Santana: "Atendendo a recomendações médicas, Luan Santana encontra-se em repouso absoluto em sua casa, em Alphaville. O cantor está em recuperação devido a um mal-estar que o levou a cancelar um show em Divinópolis (MG), ontem, 1º de junho. Vale ressaltar que, na terça-feira (28), após sentir-se indisposto e febril, Luan submeteu-se a uma consulta médica no Hospital Albert Einstein, Unidade Alphaville, com o doutor Caio Godoy Rodrigues, que o orientou a suspender imediatamente todas as atividades para permanecer em descanso total. O artista, no entanto, insistiu em honrar a agenda de shows e se apresentou em Lages (SC), na quarta-feira (29), e em Votorantim (SP), na quinta (30). Mas no sábado, dia 1º/06, seguiu para Divinópolis (MG), onde, ao pousar no aeroporto local, voltou a sentir-se mal."