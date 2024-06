Corpus Christi: aumento de acidentes nas rodovias federais do RJ

Durante o feriado de Corpus Christi, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou a presença nas rodovias federais, emitindo milhares de autos de infração e fiscalizando milhares de motoristas para coibir ultrapassagens proibidas e a embriaguez ao volante. Apesar dos esforços, o período registrou um aumento no número de acidentes em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O reforço na fiscalização realizado pela PRF durante o feriado de Corpus Christi teve como objetivo principal garantir a segurança dos usuários das rodovias federais. Centenas de veículos foram flagrados transitando acima da velocidade máxima permitida, demonstrando a necessidade de medidas rigorosas para coibir comportamentos imprudentes.

A PRF reforça a importância da conscientização e do cumprimento das normas de trânsito para prevenir acidentes e preservar vidas. Além das ações de fiscalização, a educação e a conscientização dos condutores são fundamentais para promover uma cultura de segurança no trânsito.



Estatísticas

Entre os dias 29 de maio e 2 de junho, nas rodovias federais do Rio de Janeiro, foram registrados 91 acidentes (+ 42%), com 94 pessoas feridas (+ 5%) e 14 mortes (+ 366%). No mesmo período do ano anterior, foram 64 acidentes, 89 feridos e 3 mortes.

Autuações

Autos de infração: 4.494 (total)

Alcoolemia: 56

Condutor sem cinto de segurança: 271

Passageiro sem cinto de segurança: 228

Condutor ou passageiro sem capacete: 108

Criança sem DRC: 49

Condutor manuseando ou segurando celular: 117

Ultrapassagens proibidas: 1.050

Veículos removidos: 132

Radar (imagens capturadas): 919

Crimes

Pessoas detidas: 38

Veículos recuperados: 11

Veículos adulterados: 9

