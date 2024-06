Guarda Municipal resgata capivara na Barra de Maricá

A Guarda Municipal de Maricá realizou o resgate de uma capivara que invadiu a casa de um morador da Barra de Maricá no último sábado (1º/06). Equipes do Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam) foram acionadas para retirar o roedor da residência com segurança.



O caso aconteceu na Rua Francisco Ferreira da Silva. O morador entrou em contato com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), que acionou as equipes do Gedam para que o resgate do animal pudesse ser resgatado.



Após a captura, os agentes constataram que a capivara não estava machucada ou debilitada. Com isso, a soltura foi realizada no habitat natural, sem quaisquer intercorrências.



Vale lembrar que o Gedam vem realizando, nos últimos meses, o resgate de diversos animais silvestres nos quatro distritos de Maricá. Já foram encontrados, por exemplo, cobras, coruja-buraqueira, tartarugas, porco-espinho e gavião.



Caso um animal silvestre seja encontrado, o Gedam orienta à população a entrar em contato por meio do telefone 153 ou do Disk Seop: (21) 96809-1516. Importante frisar que a população não deve tentar resgatar, mexer ou afugentar os animais.



Leia também:

STF marca para dia 12 julgamento sobre correção do FGTS

Polícia apreende grande quantidade de drogas no Zumbi, em São Gonçalo