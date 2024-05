Rapper gonçalense compra todos os itens de farmácia para doação para o RS

O rapper Orochi, natural de São Gonçalo, compartilhou nas redes sociais a mobilização que promoveu para ajudar moradores do Rio Grande do Sul afetados pelos fortes temporais que atingiram o estado ao longo da última semana. Em um vídeo publicado no Instagram, ele mostra que comprou todos os produtos do setor de higiene de uma farmácia no Rio para destinar os itens ao RS. Confira:





"Enchendo um caminhão com produtos de higiene e remédios (...) Estou chegando forte, Sul! Vocês sempre me receberam bem. Agora é hora de eu retribuir!", escreveu o artista. Ele também está doando mais de 15 toneladas de ração animal e cestas básicas para os centros de apoios no Sul.

Ao todo, 100 mortes decorrentes dos desastres deixados pelas chuvas no Rio já foram confirmadas pela Defesa Civil gaúcha. 128 pessoas seguem desaparecidas.