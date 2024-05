PRF arrecada doações para RS; São Gonçalo recebe donativos na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está realizando uma campanha nacional para arrecadar doações para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul (RS). Em São Gonçalo, os donativos são recebidos no posto da PRF na rodovia BR-101, na altura do km 308. Outros 18 pontos no estado do Rio recebem doações

Nos pontos, a Polícia arrecada água potável, agasalhos, roupa de cama, toalha, calçados e itens de higiene pessoal (fralda descartável, absorvente, lenço umedecido, sabonete, creme dental e escova de dente). A 1ª fase da coleta vai até o próximo domingo (12).

Leia também:



➢ Prefeitura de Niterói abre posto de vacinação contra a Influenza no Plaza Shopping

➢ Emprego formal, estágio e jovem aprendiz: 3.084 oportunidades estão disponíveis no Estado do Rio, esta semana

A PRF também arrecada doações nos municípios do Rio de Janeiro (BR-116 km 171), Duque de Caxias (BR-040 km 109), Petrópolis (BR-040 km 81), Japeri (BR-493 km 86), Rio Bonito (BR-101 km 269), Itaguaí (BR-101 km 399), Angra dos Reis (BR-101 km 477), Teresópolis (BR-495 km O), Barra do Piraí (BR-393 km 255), Três Rios (BR-O040 km 45), Resende (BR-116 km 310), Piraí (BR-116 km 233), Barra Mansa (BR-116 km 293), Campos dos Goytacazes (BR-101 km 78), Campos dos Goytacazes (Rua Dr. Sílvio Bastos Tavares, 59 - Parque Leopoldina).



Pelo menos 90 pessoas morreram no Rio Grande do Sul por conta dos temporais, até esta terça (07). Os temporais provocaram enchentes em todo o estado deixaram 48,2 mil em abrigos e 156 mil desalojados, segundo as últimas informações da Defesa Civil gaúcha. 131 pessoas seguem desaparecidas.