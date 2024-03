Após Bambam, Popó já tem adversário para próxima luta

Após nocautear o fisiculturista Kleber Bambam em 36 segundos no final do mês passado, o pugilista Acelino Popó Freitas já tem um novo adversário. A próxima luta do atleta acontece ainda neste mês, no próximo dia 23 de março, será contra o empresário Guilherme Grillo, em um evento em Florianópolis, Santa Catarina.

O confronto foi marcado no ano passado, após desafio proposto pelo empresário. Grillo é especializado em tecnologia e dono da Danki Code, plataforma de cursos de tecnologia. Nesta quarta (06), ele usou sue perfil nas redes sociais para comentar suas expectativas para a luta. Questionado por um seguidor, ele afirmou que pretende durar mais tempo no confronto que Bambam.

"Pô, cara, a ideia é [durar mais que o Bambam] sim. Foi o quê, 30 segundos? Mas cada luta é uma luta. Não tenho bola de cristal, mas, a princípio, tudo indica que sim", contou Grillo. Ele também desmentiu rumores de que teria marcado a luta apenas para lucrar em cima do evento.



"Não tenho por que fazer isso, o desafio foi meu, então a intenção é ir até o final, e se fizeram isso devia ser do contrato. Também não sei, tô chutando aqui, mas obviamente que não, a história aqui é outra", afirmou Grillo. O evento acontece no dia 23 desse mês.