CT no Jardim Catarina realiza torneio de futevôlei neste fim de semana

Acontece neste final de semana, o primeiro campeonato interno do CT SE, centro de treinamentos de futevôlei pioneiro no Jardim Catarina, em São Gonçalo. O evento deve reunir dezenas de atletas de diferentes idades para competir na sede da unidade, localizado na Rua Adelaide Lima. O evento acontece entre sábado (09) e domingo (10).

Um dos fundadores do espaço, Igor Zacharias, de 25 anos, conta que o evento representa mais uma etapa conquistada pelo CT, que já funciona há dois anos. Antes disso, o grupo responsável pela unidade já atuava com projetos sociais voltados para o futevolêi e para a altinha, com o objetivo de levar para dentro da periferia as práticas esportivas populares entre quem mora na beira da praia.

"Nossa ideia é trazer a praia pro nosso bairro, pegar aquele jovem que não tem o dinheiro para ir pra Praia de Icaraí e pagar uma mensalidade caríssima pra treinar, dar chance a ele. Para quem vive na comunidade, esportes na praia são um pouco inacessíveis. Para ter uma noção, uma bola de altinha tá custando 300 reais. Como que paga?", relata Igor, que também esteve pro trás dos projetos Alta Fluência e Favela em Alta.



Foi com essa ideia na mente que ele e o amigo Kevin Albert, de 26 anos, decidiram dar início ao espaço onde hoje funciona o CT SE. Com o apoio do colega Ípio Manoel e de outras parcerias, eles transformaram um terreno abandonado no primeiro centro esportivo dedicado totalmente ao futevôlei no Jardim Catarina.

"Lá onde temos o CT era um lixão e a gente transformou numa área com três campos que atende 70 alunos. Começamos só com a altinha, com um grupo de amigos, e agora a gente já é um projeto de futevôlei com uma proporção muito boa. Estamos tendo uma visibilidade muito grande na cidade", celebra Igor.

Espaço atende, atualmente, 70 alunos | Foto: Divulgação

O fundador conta que o crescimento trouxe novos desafios e hoje, para arcar com a manutenção do espaço e remuneração dos instrutores, eles já não funcionam de maneira 100%. "Antigamente, a gente era projeto social, sem cobrar nada. Porém, o esporte é caro. Hoje em dia, a gente cobra uma ajuda de custo, que é bem menor que os valores das outras escolinhas", explica.



Ainda assim, o espaço ainda mantém parcerias com iniciativas sociais e oferece suporte e aulas para alguns alunos que não teriam condições de participar. A ideia, resume Igor, é não perder o que ele chama de "essência" da população que vive na comunidade: a parceria e o apoio uns aos outros.

"A gente também quer trazer um pouco de uma visão diferente, tirar um pouco o nosso pessoal daqui da bolha e mostrar para o pessoal de fora a realidade daqui, que a gente também tem pessoas boas, talentosas do esporte. A gente quer transmitir nossa essência simples, que é ajudar os nossos", conclui.

O Campeonato Interno de futevolêi do CT começa na manhã de sábado (09), com a competição entre alunos da escolinha. À tarde, acontece o torneio para a categoria iniciantes. A competição entre atletas adultos fica para o domingo (10). O CT SE fica localizado na Rua Adelaide Lima, n°161, no Jardim Catarina, em São Gonçalo.