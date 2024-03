Nêgo é o novo Intérprete da Acadêmicos de Niterói

No último carnaval esteve como intérprete oficial da União da Ilha do Governador, onde faturou o prêmio Band Folia - Foto: Divulgação/ Leandro Milton

A Acadêmicos de Niterói anunciou a chegada do Intérprete Nêgo para a sua equipe no carnaval de 2025. O maior vencedor do Prêmio Estandarte de Ouro é o reforço e aposta da caçulinha niteroiense no próximo carnaval. Nêgo é mais um nome confirmado no time da agremiação que buscará o título da série ouro em 2025.

Nêgo possui uma grande carreira no carnaval carioca, sendo o maior vencedor do Prêmio Estandarte de Ouro. No último carnaval esteve como intérprete oficial da União da Ilha do Governador, onde faturou o prêmio Band Folia. Foi campeão na Série Ouro com o Império Serrano e Unidos do Porto da Pedra, onde venceu o prêmio Samba Net em 2023.

"Só tenho a agradecer o Presidente Hugo Junior e sua diretoria pelo convite. Uma honra em ser a voz oficial da comunidade de Niterói no próximo carnaval. Vamos fazer um lindo trabalho e em busca deste título. Sou pé quente na Série Ouro e quero chegar junto com esse campeonato. Canta Acadêmicos de Niterói", revela Nego.

Para o carnaval 2025 a escola já anunciou a renovação do carnavalesco Tiago Martins, do primeiro casal Vinicius e Jack, dos Diretores de Carnaval Ygor Silva e Rosemberg, do Mestre de bateria Demétrius.