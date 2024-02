Popó vence Bambam por nocaute com menos de um minuto de luta

A luta mais esperada dos últimos tempos durou apenas 36 segundos. Após muita provocação entre os competidores, na madrugada deste domingo (25), Acelino Popó Freitas nocauteou Bambam e venceu a principal luta do Fight Music Show.

Nas redes sociais, a agilidade de Popó para neutralizar o adversário foi parar “trends" do X, antigo Twitter.

"Que vergonha Bam Bam!", escreveu um internauta. Já outro ironizou um comentário feito pelo ex-BBB antes da luta: "'vou chocar o mundo' e chocou mesmo".

Durante a disputa, o tetracampeão mundial disparou uma sequência de golpes no primeiro vencedor do BBB, que precisou se segurar para não cair.

Criado em 2022, o Fight Music Show reúne ex-lutadores profissionais e celebridades. Na primeira edição, Popó enfrentou o comediante Whindersson Nunes em um embate que terminou em empate técnico.

Também lutaram nesta noite, Nego do Borel contra MC Gui e Emilene Juarez (esposa de Popó) contra Fernanda Lacerda (Mendigata).

O cantor paulista conseguiu um nocaute técnico no terceiro round e ficou com a vitória sobre Nego do Borel. Já Emilene Juarez, venceu Fernanda Lacerda por decisão unânime dos juízes.