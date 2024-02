Ex de Marcelo Courrege confirma que foi traída pelo jornalista

O anúncio do namoro entre os jornalistas esportivos Marcelo Courrege e Carol Barcellos, da TV Globo, pegou bastante gente de surpresa nesta segunda-feira (12), mas não foi novidade para Renata Heilborn, ex-repórter da Globo com quem Courrege foi casada por quase dez anos. Nesta terça (13), ela confirmou que o jornalista a traiu com Barcelos, que era sua amiga pessoal e foi madrinha de seu casamento.

Nas redes sociais, ela disse que essa será a "primeira e última vez" que comenta o caso publicamente. "Fui casada durante 10 anos - no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha - madrinha do meu casamento", disse Heilborn, sem citar nomes.

Segundo ela, antes da descoberta, o casamento já estava longe de ser "perfeito". "Já estávamos em crise, e eu mesma já havia pedido a separação um ano antes de isso tudo acontecer. Porém, num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga - daquelas confidentes e que eu convivia diariamente", contou a jornalista.



Depois que o affair foi descoberto, Courrege saiu de casa para viver com Barcelos, segundo a ex. "Eu demorei pra ficar bem, pra me refazer da decepção. De imediato, comecei a me culpar, porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo", completou Renata.

Por fim, ela disse que superou o episódio. "Como todo mundo que esbarra comigo diz: 'Foi livramento'. Foi, sim. Daqueles enorme. E, hoje, só agradeço. Estou mais leve, mais feliz e tenho muita sorte. Porque eu tenho uma família incrível e amigos maravilhosos que me deixaram de pé, que estão comigo em absolutamente todos os momentos", disse a jornalista.

Até a tarde desta terça (13), nem Courrege nem Barcelos haviam comentado publicamente o depoimento de Heilborn. Nesta segunda (12), o novo casal postou uma foto juntos na Marquês de Sapucaí, primeiro registro 'público' do relacionamento.