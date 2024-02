Ludmilla encerra bloco mais cedo após foliões passarem mal de calor no Rio

O “Fervo da Lud" ferveu quase literalmente na manhã desta terça-feira (13). O bloco organizado pela cantora Ludmilla no Centro do Rio precisou ser encerrado cerca de 40 minutos antes do horário previsto por conta das altas temperaturas. Segundo estimativas iniciais, pelo menos trinta foliões precisaram receber atendimento médico por conta de problemas provocados pelo calor.

A artista chegou a pedir que funcionários de um caminhão-pipa na via molhassem o público com uma mangueira. Mesmo assim, vários dos foliões passaram mal, incluindo crianças e adolescentes. Uma adolescente, de 15 anos, foi carregada pela família até o posto de saúde mais próximo após desmaiar com o calor.

Os registros oficiais indicam que a sensação térmica no local chegou a 43 °C, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. A temperatura da manhã era de 36 °C. Por volta de 11h15, Ludmilla anunciou o encerramento do bloco. "O clima a gente não controla. A minha prioridade é a integridade de vocês. Não dá pra continuar assim", afirmou a artista.



"Fervo da Lud" terminou cerca de 40 minutos mais cedo | Foto: Fernando Maia/Riotur

Mais tarde, Ludmilla comentou o episódio em um stories no seu perfil dos Instagram. Ela agradeceu a presença e o engajamento do público, mas explicou que, com as altas temperaturas, considerou inviável continuar com o evento até o início da tarde, como previsto.

"Eu chorei, vocês viram? Foi com muita dor no coração que encerrei o trio antes da hora, porque o sol estava muito forte, gente. Tinha muita gente passando mal, com calor, então tive que acabar antes", disse Ludmilla; confira:





