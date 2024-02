Calabresa comenta nova traição de Adnet: "fez outra cagada"

Ex-esposa de Marcelo Adnet, a humorista Dani Calabresa comentou o novo caso de infidelidade envolvendo seu antigo companheiro - que foi visto traindo a agora também ex-mulher, Patrícia Cardoso, com uma desconhecida no Sambódromo. A comediante, que também foi traída por Adnet, disse que sente empatia por Patrícia.

"[Adnet] é meu amigo. Já aconteceu comigo, é chato com qualquer mulher. Nenhuma família merece passar por isso. É chato para ela, para a filinha, pra minha ex-sogra e para ele, que é um cara talentoso e só podia ter nota legal, mas fez outra cagada”, afirmou Calabresa, questionada sobre o assunto pelo jornal "O Globo".

Nesta segunda (12), ela foi vista por paparazzis e foliões dando um abraço em Patrícia Cardoso enquanto as duas prestigiavam o desfile das escolas de samba do Rio na Marques de Sapucaí. "A gente se conhece. A gente se encontrou aqui e é um momento de ‘p*rra, é f*da, mas força’. Desejo tudo de bom. Não gostaria de estar envolvida [na história], mas tenho sentimentos bons. Torço para que fique tudo bem", disse Calabresa, sobre o encontro.



A nova traição de Adnet foi flagrada no sábado (10). Mais tarde, a equipe de comunicação do ator e comediante confirmou o fim de seu casamento com Patrícia. "A assessoria de comunicação de Marcelo Adnet informa que ele e a ex-esposa não estão mais juntos", resumiu a nota, no sábado (10).